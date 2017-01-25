Подтвердились данные о производительности Xbox Scorpio

На канале Digital Foundry размещено видео с обзором технических характеристик Xbox Scorpio на основе появившейся в сети документации новой приставки от Microsoft. В частности, подтвердились данные об увеличении производительности игровой консоли до 6 терафлопс, что в 4 раза больше соответствующего показателя Xbox One.По мнению экспертов Digital Foundry, самое значимое изменение Scorpio заключается в отказе от памяти ESRAM, при этом реализуется полная совместимость с Xbox One. Все игры будут запускаться в разрешении 4К с частотой кадров до 60 fps. Последняя техническая характеристика, впрочем, достигается методом интерполяции.Презентация Project Scorpio состоялась на выставке E3 2016 года, выход игровой консоли намечен на осень 2017 года. На момент выпуска приставка окажется самой мощной из всех, что были созданы ранее.