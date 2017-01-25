Названа дата проведения чемпионата мира по файтингам

Организаторы EVO 2017 проведут чемпионат мира по файтингам с 14 по 16 июля. Местом проведения станет комплекс Mandalay Bay Events Center в Лас-Вегасе, пишет Yahoo! Esports.
В списке дисциплин восемь игр: Street Fighter 5, Guilty Gear Xrd: Rev 2 на консоли PlayStation 4, Super Smash Bros. for Wii U, Super Smash. Bros Melee, Injustice 2, BlazBlue: Centralfiction, Tekken 7, King of Fighters XIV.
Ещё одна дисциплина определится после пользовательского голосования при помощи пожертвований. Полученные деньги направят на благотворительность. Пожертвования можно присылать с 25 января по 8 февраля. В списке игр на выбор Mortal Kombat XL, Killer Instinct, Skull Girls и другие.
Чемпионат Evolution проводится в США каждый год. В 2016 году турнир собрал более 10 тыс. человек. Общий призовой фонд EVO 2016 составил $ 283 000. Помимо денег, которые выделяли разработчики, киберспортсмены платили за участие по 10 долларов.