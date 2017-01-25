TnC Pro Team прошла квалификации на SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2

Филиппинская команда TnC Pro Team прошла квалификации на турнир SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2 в Юго-Восточной Азии. Таким образом, коллектив будет единственным представителем родного регион на предстоящих соревнованиях.
Всего в турнире примут участие восемь коллективов, из которых известны четыре: Wings Gaming, которая уже получила прямое приглашение, VG.J и IG Vitality, которые прошли квалификации в китайском регионе, а также вышеупомянутая TnC. Организаторам предстоит определиться с последним приглашением, а также провести квалификации в Северной Америке и Европе. На первый регион выделено одно место и ещё два для европейских коллективов.
SL i-League StarSeries Season 3 пройдёт с 23 по 26 февраля. Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.