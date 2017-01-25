Организаторы ELEAGUE заблокировали трансляции на трёх языках

Организаторы чемпионата ELEAGUE заблокировали неофициальные трансляции на польском, испанском и португальском языках. Причина временного закрытия каналов на 24 часа не уточняется.
По словам источника на форуме Reddit, каналы на YouTube и Twitch.tv отключили за показ рекламы во время эфира. Канал BiDado могли заблокировать за демонстрацию небольшого эпизода из ролика про Марсело «coldzera» Давида. Видео про киберспортсмена сняли организаторы чемпионата.
В сообществе игры Counter-Strike многие пользователи негативно встретили новость. Основным аргументом против такого решения стало незнание английского языка у определённого сегмента зрителей. В ELEAGUE пока никак не прокомментировали решение.
«Это прозрачная ситуация. Несмотря на то что GOTV является открытым способом потребления контента для любого зрителя, попытки его последующего воспроизведения на своих источниках для привлечения трафика или заработка могут расцениваться как нарушение правил», — заявил директор турнира EPICENTER Марк Авербух.
Когда трансляции лиги D2CL проводились на платформе Dailymotion, некоторые пользователи ошибочно расценивали возможность «прокачать свой канал на TV», сказал Авербух. По его словам, сотрудники Twitch, отвечающие за соблюдение DMCA, работали быстро.
«Хочу заметить, что, согласно сообщениям, ELEAGUE обращается к помощи DMCA только в тех случаях, когда владелец канала, транслирующего турнир, запускает рекламу, иными словами — хочет заработать на чужом контенте. Возможно, что ELEAGUE стоило предупредить сообщество о своих правилах, но кто платит, тот и музыку заказывает», — заключил директор турнира EPICENTER.
Чемпионат ELEAGUE транслируется на американском телеканале TBS и стриминговом сервисе Twitch.tv. В турнире участвуют команды из России, Украины, Польши, Швеции и других стран.