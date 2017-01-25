Линкольн «fnx» Лау вошёл в состав Immortals по CS:GO

Бывший член SK Gaming Линкольн «fnx» Лау присоединился к составу команды Immortals по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на странице команды ESEA.net. Стоит отметить, что официальной информации о трансфере игрока нет.
Первым профессиональным коллективом для fnx стала Luminosity Gaming, в составе которой он одержал победу на MLG Major Championship: Columbus. Позже состав перешёл под крыло SK Gaming, в составе которой одержал победу на ESL One Columbus. В декабре 2016 года Линкольн был переведён на скамейку запасных.
Состав Immortals по CS:GO
— Линкольн «fnx» Лау
— Лукас «LUCAS1» Телес
— Энрике «HEN1» Телес
— Жоао «felps» Васконселлос
— Лукас «Steel» Лопес
— Рафаэль «zakk» Фернандес
— Рикардо «boltz» Прасс.