Организаторы турнира The ELEAGUE Major по Counter-Strike: Global Offensive опубликовали результаты жеребьёвки первого раунда плей-офф, матчи которого пройдут 27 и 28 января.Natus Vincere vs. Astralis – 27 января, 18:00Fnatic vs. Gambit Esports – 27 января, 20:30Virtus.pro vs. North – 27 января, 23:00FaZe Clan vs. SK Gaming – 28 января, 18:00Напомним, что все матчи плей-офф мэйджора пройдут в концертном зале Fox Theatre