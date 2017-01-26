Слух: NiKo, ScreaM, oskar и loWel будут играть в одной команде
26 января 2017, четверг. 12:12.
Киберспорт
Боснийский легионер Mousesports Никола «NiKo» Ковач
создаст новую европейскую суперкоманду по Counter-Strike: Global Offensive
после завершения The ELEAGUE Major. В неё войдут чех Томаш «oskar» Штястны
, испанец Кристиан «loWel» Гарсия
, а также бельгиец Адиль «ScreaM» Бенрильтом
, который не смог пройти в плей-офф мэйджора вместе с G2 Esports. Об этом в своём «твиттере» сообщил бывший главный редактор киберспортивного портала VaKarM.net и основатель сайта flickshot.fr.
«Ещё до мэйджора я говорил, что NiKo хочет создать новую европейскую команду, куда войдут loWel и oskar. Я также слышал, что они звали туда ScreaM. Поживём — увидим?»
Mousesports также не смогла выйти в плей-офф мэйджора. Ранее в Сети ходили слухи, что в скором времени G2 Esports и Team EnVyUs будут вновь обмениваться игроками, чтобы образовать новую команду. Договорённость между игроками, якобы, была достигнута
на The ELEAGUE Major. Однако официальных подтверждений тому до сих пор нет.