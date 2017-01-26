Антон Черепенников: на развитие направлено около 30% из заложенных средств

Совлаледец киберспортивного холдинга ESforce Holdingв интервью RNS рассказал, на что пойдут средства, выделенные инвестфондом Алишера Усманова, а также о ближайших планах компании.«В процессе переговоров мы предоставили стратегию на пять лет с поэтапным выделением этих инвестиций. Сейчас мы находимся на втором этапе. В настоящее время на развитие направлено около 30% из заложенных в инвестпрограмму средств.Мы уже запустили несколько проектов, например Epic Esports Events (). Собственную арену мы откроем в апреле. Cейчас немного перенесли сроки, изначально открытие планировалось на осень 2016 года, это связано с тем, что мы хотим внедрить несколько новых технологий — виртуальная реальность становится всё популярнее. По ходу строительства мы поняли, что можем внедрить несколько интересных вещей. Но их закупка, оптимизация, дизайн заняли какое-то время. Сейчас там идёт технологическая отделка. Открытие запланировано на 1 апреля.Это арена на 1 тыс. зрительских мест. Объект будет называться Yota Arena. Туда будет входить сцена, компьютерный клуб, центр обучения, спортбар. Этот комплекс занимает 5 тыс. кв. м. Наши инвестиции превысили 5 млн долларов», — рассказал Черепенников.Esforce Holding (бывший Virtus.pro Group) — крупнейший российский киберспортивный холдинг. На данный момент компании принадлежат медиаправа и доля украинской киберспортивной организации Natus Vincere, контрольный пакет SK Gaming, компания Epic Esports Events, студия RuHub, киберспортивный клуб Virtus.pro, интернет-магазин Fragstore, а также 180 интернет-ресурсов с аудиторией около 40 млн уникальных пользователей в год.