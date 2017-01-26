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175 лет назад 2016
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Роман «Resolut1on» Фоминок: за пару месяцев до DC﻿ я мог пойти ﻿в The Alliance﻿

26 января 2017, четверг. 22:36. Киберспорт
Украинский легионер команды Digital Chaos по Dota 2 Роман «Resolut1on» Фоминок в интервью порталу Cybersport.ru рассказал, что незадолго до перехода в американскую организацию мог оказаться в составе The Alliance.

«Я два года играл за Team Empire, всех людей знаю, практически со всеми в хороших отношениях. Главной причиной [ухода] было то, что я всегда пытаюсь развиваться и стремиться к чему-то большему. А тогда у меня был застой, и мне очень хотелось это исправить. Я очень хотел попробовать поиграть с европейцами, американцами, с людьми с другим менталитетом и другим подходом к игре. У них база знаний отличается от нашей. У них в «Доту» играют, исходя из других критериев.

За пару месяцев до DC у меня была возможность пойти в The Alliance. Но я ещё с прошлого The International предлагал 1437 поиграть со мной, создать команду. Я снова ему написал, и мы попробовали. Я переживал за мой английский, но они сказали, что у меня всё в порядке, это не проблема. В итоге я играл на два фронта. Ночью за DC — «кланвары», официальные игры под фейком, а днём у меня была жизнь за Team Empire. Я был таким двойным агентом.

На очередном созвоне DC мне говорят: «Нам нравится с тобой играть, хотелось бы продолжить». И мне пришлось принимать решение. Долго думал, советовался со всеми знакомыми, друзьями, родственниками… Переехать в Америку — сложное решение. Но выход из зоны комфорта был только в плюс. Было сложно уезжать от девушки. Мы в итоге расстались, так как я полгода был за границей, мы не виделись, и нам было сложно.

В Америке я очень сильно прогрессировал, у меня появились новые знания, я многому научился у Aui_2000, BuLba и 1437. Потом Aui и BuLba ушли в Evil Geniuses, и за три дня до закрытия трансферного окна мы собрали DC. w33 мне пишет: «Давай собирать команду!» Я говорю: «Ну давай, кого возьмем?» Он ответил, что можно взять MiSeRy, а дальше там доберём. В итоге взяли Saksa, и нам посоветовали взять Moo. Я у MiSeRy тоже многому научился, он хороший лидер, капитан», — поведал Фоминок.

В составе Digital Chaos украинский киберспортсмен выступает с февраля 2016 года. За это время Фоминок помог команде завоевать бронзу The Boston Major, серебро The International 2016, золото ESL One Genting и множество других наград.
Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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