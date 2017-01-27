Анонсирована дата проведения QuakeCon 2017

Компания Bethesda Softworks анонсировала дату и место проведения фестиваля QuakeCon 2017. В этом году мероприятие пройдёт с 24 по 27 августа в далласском комплексе Gaylord Texan Resort & Convention Center.Напомним, что QuakeCon — это ежегодный фестиваль, который проводится в городе Даллас, США. Организаторов выступает компания id Software, фирма-разработчик культовой игры Quake. Соревнование проводится с 1996 года по сегодняшний день и является старейшим киберспортивным турниром наряду с The CPL.