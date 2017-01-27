На чемпионате мира по FIFA 17 разыграют $ 1,3 млн

Компания EA Sports объявила о запуске киберспортивной турнирной серии для игры FIFA 17. Соревнования под общим названием FIFA 17 Ultimate Team Championship Series соберут сильнейших виртуальных футболистов планеты и должны стать самым масштабным киберспортивным турниром за всю историю популярного футбольного симулятора.
Призовой фонд Ultimate Team Championship Series составит $ 1,3 млн. Из общего числа игроков, играющих в FIFA 17 по всему миру, лишь 192 киберфутболиста получат путёвку в региональные финалы, которые пройдут в шести городах: Париже, Сиднее, Майами, Ванкувере, Сингапуре и Мадриде.
Сильнейшие игроки, проявившие себя в ходе региональных финалов, смогут сыграть в грандиозном финале сезона, который состоится 20 мая в Берлине. Один из 32 финалистов по итогам соревнований станет абсолютным чемпионом по FIFA 17 и получит солидный денежный приз.