Команда Next Generation заняла слот Fnatic на квалификациях DAC 2017
28 января 2017, суббота. 17:18.
Киберспорт
Вьетнамский коллектив Next Generation выступит вместо Fnatic в квалификации Dota Asia Championships 2017 по Dota 2
в Юго-Восточном регионе. Причиной замены послужили проблемы Fnatic с коллективом, сообщается в официальном «твиттере» студии Dota2RuHub.
Квалификации SEA Dota 2 Asia Championships 2017 пройдут с 3 по 13 февраля. По результатам определится участник от региона на предстоящих соревнованиях. Среди претендентов — WG.Unity, Team Faceless, TnC Pro Team, Execration, Signature Trust, Mineski.GGNetwork, Rex Regum Qeon и Next Generation.