Видеосервис Dailymotion заблокирован на постоянной основе

Решение Московского городского суда о блокировке видеохостинга Dailymotion в России приведено в исполнение. Об этом со ссылкой на представителя Роскомнадзора сообщает информационное агентство RNS.Основанием для блокировки ресурса на постоянной основе стал иск телеканала «Пятница!» о неправомерном использовании на сайте выпусков программ «Ревизорро», «Пацанки» и «Магаззино». Представители Dailymotion заявили 25 января, что не в курсе судебного решения.Французский видеохостинг Dailymotion является одним из самых популярных в мире видеосервисов после Youtube. Большое внимание на ресурсе уделяется киберспортивному контенту. Компания имеет опыт организации собственных киберспортивных турниров и спонсирования сторонних соревнований. В январе 2015 года ресурс одним из первых представил общедоступную платформу для живых игровых трансляций.