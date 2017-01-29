Фил Спенсер призвал не торопиться с предзаказом Xbox Scorpio

Также Фил Спенсер отметил, что после выхода консоли надеется на более частое использование функции кросс-плея владельцами Xbox и PC, поскольку ей разработчики уделяют особое внимание.
Несколько дней назад в Сети подтвердились данные о производительности новой приставки, а сам Фил Спенсер, протестировав прототип консоли, восторженно отозвался о ней на своей странице в «Твиттере».
Презентация Project Scorpio состоялась на выставке E3 2016 года, выход игровой консоли намечен на осень 2017 года. Ожидается, что на момент выпуска приставка окажется самой мощной из всех, что были созданы ранее.