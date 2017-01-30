Natus Vincere сыграла вничью с The Alliance в рамках отборочных к SL i-League

Команда Natus Vincere сыграла вничью со шведами из The Alliance. Матч проходил в рамках европейских отборочных к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по дисциплине Dota 2.После этого матча Natus Vincere осталась на последней строчке в турнирной таблице. Следующий матч «рождённым побеждать» предстоит провести с греческой командой Ad Finem.Напомним, что по итогам европейской квалификации только два лучших коллектива получат путёвки в финальный этап соревнования, который пройдёт с 23 по 26 февраля в Шанхае.