Team Liquid пробилась в LAN-финал турнира SL i-League StarSeries Season 3

Европейский коллектив Team Liquid пробился в LAN-финал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2. По итогам семи матчей европейской квалификации команда под руководством Куро «KuroKy» Салехи заработала 15 очков (4 победы, 3 ничьи).Всего по итогам европейской квалификации только два лучших коллектива получат путёвки в финальный этап соревнования. Судьба второй путёвки решится до 2 февраля.Финалы SL i-League StarSeries Season 3 пройдут с 23 по 26 февраля 2016 года в Шанхае. Восемь коллективов со всего мира поборются за призовой фонд в размере $ 300 тыс.