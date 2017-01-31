Компания Valve заблокировала несколько сайтов по Team Fortress 2

Американская компания Valve заблокировала работу нескольких ресурсов, посвящённых Team Fortress 2 и предлагающих розыгрыш внутриигровых предметов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.Valve начала блокировать аккаунты игроков, использующих на своих сайтах доступ к базам данных игры в Steam. Остальным пользователям компания посоветовала не посещать подобные ресурсы.Ситуация была вызвана скандалом с YouTube-блогером, который рекламировал свой сайт-рулетку, однако не указывал, что является его владельцем. После этого Valve объявила, что сайты, ведущие подобный бизнес, нарушают соглашение Steam, так как используют сервис для коммерческой деятельности.