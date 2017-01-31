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Команду «Бабушкины огурчики» подписала организация Elements Pro Gaming

31 января 2017, вторник. 18:05. Киберспорт
Европейская организация Elementss Pro Gaming подписала команду «Бабушкины огурчики» по League of Legends. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Состав команды:

— Никита «Nike3» Косарев
— Антон «Fomko» Фомкин
— Кирилл «Nissha» Скворцов
— Станислав «Lodik» Корнелюк
— Владлен «Saviour» Дворецкий
— Мэтс «Amon Hen» Каррера (замена).

«Пройдя долгий путь формирования состава, мы наконец готовы предоставить обновлённый ростер не просто с новыми лицами в команде, но и сотрудничеством. Мы рады стать частью организации Elements Pro Gaming. Цель команды: совместно с организацией EPG пройти Лигу Претендентов в весеннем сплите и победить противников в турнире продвижения! Задача непроста, но мы готовы выкладываться на полную!» — прокомментировал эту новость капитан команды Антона «Fomko» Фомкин.

«Бабушкины огурчики» на прошедшем LCL Open Cup заняли итоговую позицию с 5-го по 8-е место.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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