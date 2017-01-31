Команду «Бабушкины огурчики» подписала организация Elements Pro Gaming

Европейская организация Elementss Pro Gaming подписала команду «Бабушкины огурчики» по League of Legends. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
Состав команды:
— Никита «Nike3» Косарев
— Антон «Fomko» Фомкин
— Кирилл «Nissha» Скворцов
— Станислав «Lodik» Корнелюк
— Владлен «Saviour» Дворецкий
— Мэтс «Amon Hen» Каррера (замена).
«Пройдя долгий путь формирования состава, мы наконец готовы предоставить обновлённый ростер не просто с новыми лицами в команде, но и сотрудничеством. Мы рады стать частью организации Elements Pro Gaming. Цель команды: совместно с организацией EPG пройти Лигу Претендентов в весеннем сплите и победить противников в турнире продвижения! Задача непроста, но мы готовы выкладываться на полную!» — прокомментировал эту новость капитан команды Антона «Fomko» Фомкин.
«Бабушкины огурчики» на прошедшем LCL Open Cup заняли итоговую позицию с 5-го по 8-е место.