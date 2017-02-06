Размик «RaZ» Бастаджан присоединился к Winterfox

Американская киберспортивная организация Winterfox анонсировала замену в составе по Counter-Strike: Global Offensive. Вместо Кристофера «dexter» Нонга к команде присоединился Размик «RaZ» Бастаджан, сообщает портал Gamurs.
Теперь в составе Winterfox значатся три игрока из Новой Зеландии и два из Австралии. Киберспортсмены будут жить и выступать в США. Первый матч для обновлённого ростера пройдёт 10 февраля в рамках ESL Pro League Season 5 с командой CLG. Начало встречи — в 4:00 по Москве.
Состав Winterfox:
— Крис «emagine» Роуландс;
— Райан «zewsy» Палмер;
— Крис «ofnu» Хэнли;
— Размик «RaZ» Бастаджан;
— Майк «Moku» Элиферис.