Team Spirit и Vega Squadron сыграют в плей-офф квалификации на DAC

Завершилась групповая стадия квалификации на Dota 2 Asia Championships–2017 в СНГ. По её результатам к Effect и Team Empire в плей-офф присоединились Team Spirit и Vega Squadron.
Team Spirit в решающем матче обыграла LQ со счётом 2:0 в группе А. С таким же результатом завершилась встреча Vega и Comanche в другой четвёрке.
Плей-офф отборочного этапа стартует 8 февраля. Коллективы встретятся в сетке double elimination. В первых матчах основной стадии Team Empire предстоит сыграть против Team Spirit, а Effect — против Vega Squadron.