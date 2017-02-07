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Team Spirit и Vega Squadron сыграют в плей-офф квалификации на DAC

7 февраля 2017, вторник. 19:54. Киберспорт
Завершилась групповая стадия квалификации на Dota 2 Asia Championships–2017 в СНГ. По её результатам к Effect и Team Empire в плей-офф присоединились Team Spirit и Vega Squadron.

Team Spirit в решающем матче обыграла LQ со счётом 2:0 в группе А. С таким же результатом завершилась встреча Vega и Comanche в другой четвёрке.

Плей-офф отборочного этапа стартует 8 февраля. Коллективы встретятся в сетке double elimination. В первых матчах основной стадии Team Empire предстоит сыграть против Team Spirit, а Effect — против Vega Squadron.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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