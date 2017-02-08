Университет Лаурдес в Огайо открыл стипендиальную программу для киберспортсменов

Общеобразовательная школа Университета Лаурдес в штате Огайо ввела стипендии для киберспортсменов. Ранее учреждение внесло соревновательные компьютерные игры в спортивную программу колледжа.«Добавление программы киберспорта способствует целостному подходу к спортивному развитию в колледже. Как общеобразовательный институт мы признаём важность способностей и навыков, которые эти студенты будут развивать в университете. Соревновательные видеоигры требуют от них отличного критического мышления, умения решать проблемы и работать в команде — всё это соответствует учебным целям», — сказала президент университета Мэри Энн Гавелек.Сейчас киберспортивной программой руководит помощник тренера волейбольной команды Кори Кэххил, который раньше был профессиональным игроком. Также университет открыл вакансию скаута, который найдёт талантливых геймеров, игравших в различных турнирах на национальном и международном уровне.К началу соревновательного сезона осенью 2017 года университет планирует собрать три команды и привлечь более 60 игроков. Среди дисциплин не будет шутеров от первого лица. По заявлению руководства, это противоречит католическому и францисканским направлениям университета и не развивает никаких особых навыков.Для внутренних соревнований построят арену в центре отдыха университета. Она станет компьютерным клубом и будет открыта для посещений всеми желающими.В конце января 2017 года университет Торонто открыл стипендиальную программу для киберспортсменов. В ней сможет поучаствовать один студент очного отделения в области прикладной науки и инженерии. В США подобные программы планировали запустить Колумбийский колледж в Миссури, Университет Пикевилль в Кентукки, Университет Мэривилль в Сент-Луисе и Калифорнийский университет в Ирвайне.