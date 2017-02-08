Университет Лаурдес в Огайо открыл стипендиальную программу для киберспортсменов

Общеобразовательная школа Университета Лаурдес в штате Огайо ввела стипендии для киберспортсменов. Ранее учреждение внесло соревновательные компьютерные игры в спортивную программу колледжа.
«Добавление программы киберспорта способствует целостному подходу к спортивному развитию в колледже. Как общеобразовательный институт мы признаём важность способностей и навыков, которые эти студенты будут развивать в университете. Соревновательные видеоигры требуют от них отличного критического мышления, умения решать проблемы и работать в команде — всё это соответствует учебным целям», — сказала президент университета Мэри Энн Гавелек.
Сейчас киберспортивной программой руководит помощник тренера волейбольной команды Кори Кэххил, который раньше был профессиональным игроком. Также университет открыл вакансию скаута, который найдёт талантливых геймеров, игравших в различных турнирах на национальном и международном уровне.
К началу соревновательного сезона осенью 2017 года университет планирует собрать три команды и привлечь более 60 игроков. Среди дисциплин не будет шутеров от первого лица. По заявлению руководства, это противоречит католическому и францисканским направлениям университета и не развивает никаких особых навыков.
Для внутренних соревнований построят арену в центре отдыха университета. Она станет компьютерным клубом и будет открыта для посещений всеми желающими.
В конце января 2017 года университет Торонто открыл стипендиальную программу для киберспортсменов. В ней сможет поучаствовать один студент очного отделения в области прикладной науки и инженерии. В США подобные программы планировали запустить Колумбийский колледж в Миссури, Университет Пикевилль в Кентукки, Университет Мэривилль в Сент-Луисе и Калифорнийский университет в Ирвайне.