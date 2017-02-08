FaZe Clan выставила на трансфер Филипа «aizy» Айструпа

FaZe Clan начала процесс трансфера Филипа «aizy» Айструпа, сообщила организация на своей странице в Twitter. Временно его место в составе по CS:GO займёт Йоаким «jkaem» Мюрбостад.
В каком коллективе будет выступать Айструп, пока неизвестно. Согласно информации портала FlickShot, игрок присоединится к North, где заменит Рубена «RUBINO» Вилларроэла.
Йоаким «jkaem» Мюрбостад играл в FaZe Clan с января по декабрь 2016 года. Он покинул организацию после того, как его перевели на скамейку запасных, а место в основном составе занял Фабьен «kioShiMa» Фье.