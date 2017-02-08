Тимоти «autimatic» Та: опыт в TSM помог мне в работе с Cloud9

Американский киберспортсмен Тимоти «autimatic» Та рассказал в интервью theScore eSports о его переходе в Cloud9 и текущей ситуации в команде.
«2016 был важным годом для меня, полным невзгод, но я стараюсь развиваться дальше. Самые важные события произошли, когда я был в TSM, хоть моё присутствие в TSM было и не столь успешным, как я ожидал. Нам потребовалось много времени, чтобы стать настоящей командой. Тем не менее опыт в TSM помог мне в работе с Cloud9.
Разница между TSM и Cloud9 в балансе. Сейчас в C9 мы хорошо друг друга дополняем, у нас есть как пассивные игроки — Джордан «n0thing» Гилберт и Тайлер «Skadoodle» Лэтхэм, так и агрессивные — Джек «Stewie» Йип и я. Благодаря этому я получаю большую поддержку со стороны товарищей и больше пространства для действий. В TSM этого баланса не было — там было слишком много агрессивных игроков», — рассказал Тимоти.
Первым турниром для Cloud9 станет DreamHack Las Vegas 2017, который пройдет с 15 по 19 февраля в Лас-Вегасе (США). Призовой фонд соревнований составит $ 450 тыс.