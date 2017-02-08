Чемпионы мэйджора ELEAGUE отпраздновали победу в копенгагенской ратуше

«Праздновали [нашу победу] в копенгагенской ратуше так же, как олимпийские золотые медалисты», — написали Astralis.
Сколько продолжалось празднование и кто присутствовал на встрече, не уточняется.
Astralis победила в чемпионате ELEAGUE и выиграла 500 тыс. долларов. Турнир серии мэйджор проводится 2-3 раза в году и считается самым престижным в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
Современная копенгагенская ратуша построена в 1893-1905 годах. В административном здании проводят заседания муниципальный совет и мэрия города.