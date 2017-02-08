ESEA забанила Уилла «RUSH» Вержбу до 2018 года
8 февраля 2017, среда. 16:47.
Киберспорт
Киберспортивная организация ESEA выдала бан одному из игроков команды OpTic Gaming по Counter-Strike: Global Offensive
Уиллу «RUSH» Вержбе до 2018 года. Причины бана на данный момент остаются неизвестными, а сам игрок воздерживается от каких-либо комментариев. Лишь товарищ Вержбы по команде Дэмиэн «daps» Стил отметил в «Твиттере», что, возможно, это была какая-то ошибка организаторов.
Уилл «RUSH» Вержба выступает за OpTic Gaming с 2016 года. В составе команды ему удалось одержать победу на ELEAGUE Season 2, Northern Arena Montreal 2016 и занять второе место на ECS Season 2.