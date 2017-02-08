Организация Virtus.pro открыла вакансию менеджера состава по Dota 2

Холдинг ESfors открыл вакансию менеджера состава по Dota 2 в организации Virtus.pro. Сообщение об этом разместили на портале Head Hunter.
Кандидат на должность должен свободно владеть английским языком и быть готовым к командировкам. Среди необходимых качеств — ответственность, обязательность и организованность. Также он должен более года проработать в подобной должности (менеджер музыканта, артиста и т.д.).
В задачи работника войдёт организация тренировок и быта команды, контроль за выполнением контрактных обязательств и общение с организаторами турниров. Менеджер должен составлять райдеры, вести отчётность и бюджет, а также заботиться о «получение лучших условий пребывания команды» на чемпионатах.
Организация предлагает до 150 дней командировок в разных странах мир и перспективы карьерного роста в холдинге. О заработной плате менеджера состава по Dota 2 не сообщается.
7 февраля генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин сообщил об увольнении менеджера состава по Dota 2 Андрея «Kimi» Квасневского. Причины этого решения организация раскрывать не стала.