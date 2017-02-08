Филип «aizy» Айструп стал игроком North

Филип «aizy» Айструп присоединился к команде North по CS:GO. Об этом организация сообщила на своей странице в «Фейсбуке». Контракт с игроком заключили на три года.
В составе Айструп заменит Рубена «RUBINO» Вилларроэла. По словам киберспортсмена, он покинул команду из-за отсутствия мотивации. Пока игрок не знает, будет ли продолжать карьеру в CS:GO.
«Для меня уход из North — это риск, но также это возможность пересмотреть то, что я хочу делать в своей жизни, потому что сейчас я в этом не уверен», — заявил Вилларроэл.
Филип «aizy» Айструп был единственным кандидатом, которого рассматривала организация. Игрок присоединится к команде на тренировочной базе в эти выходные. Его дебют в новом составе состоится на DreamHack Masters Las Vegas в матче против Fnatic.
Айструп выступал в FaZe Clan с января 2016 года. За это время команда приняла участие в трёх мэйджор-турнирах. На ELEAGUE Major 2017 коллектив занял 5-8-е места.