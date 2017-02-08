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Адиль «ScreaM» Бенрильтом подпишет контракт с Team EnVyUs

8 февраля 2017, среда. 21:30. Киберспорт
Бельгийский киберспортсмен Адиль «ScreaM» Бенрильтом подпишет контракт с Team EnVyUs, пишет HLTV. Он заменит Давида «devoduvek» Добросавлевица.

Официально ни одна из сторон не прокомментировала переход. Останется Добросавлевиц в команде или уйдет, также не уточняется.

Ранее СМИ сообщали об интересе FaZe Clan к бельгийцу. По неподтверждённой информации, после ухода из G2 Бенрильтом вёл переговоры с клубом. Однако затем его заметили в составе EnVyUs.

2 февраля американский клуб EnVyUs представил новый состав в дисциплине CS:GO. К капитану Винсенту «Happy» Сервони и Кристофу «SIXER» Ксиа присоединились Седрик «RpK» Гипуи из G2 Esports, Александр «xms» Форте и Давид «devoduvek» Добросавлевиц (оба из Team Vexed).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
8 февраля 2017, среда
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