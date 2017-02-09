Чжичен «LaNm» Чжан вернулся в основной состав EHOME

Организация EHOME рассказала об изменениях в основном составе по Dota 2. В команду на роль саппорта вернулся Чжичен «LaNm» Чжан. В коллективе он заменит Вана «Xi» Чжиюна.
LaNm перешёл на позицию тренера EHOME в январе 2017 года. В своем блоге игрок рассказал, что ждёт рождения второго ребёнка и хочет больше времени проводить с семьёй.
За время отсутствия капитана коллектив не смог квалифицироваться на StarLadder i-League StarSeries Season 3. На групповой стадии отборочного этапа на DAC 2017 EHOME выиграла только одну карту.