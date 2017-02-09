Популярный видеоблогер познакомил своего отца с миром Overwatch

Свой эксперимент видеоблогер провел в киберспортивном клубе. Кендал-старший начал знакомиться с игрой Blizzard с обучения, а после попробовал свои силы против реальных людей. Он признался, что испытал смешанные чувства при игре в Overwatch.
«Я испытал странные чувства от мысли, что я «убил» кого-то и наверняка испортил ему день. Хочется полежать в тишине в тёмной комнате», — рассказал Генри.
Накануне в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале ведущая Елена Малышева рассказала о пользе видеоигр для пожилых людей.