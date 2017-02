Игроки в файтинги собрали 152 тыс. долларов на благотворительность

Организаторы чемпионата мира по файтингам Evolution подвели итоги пользовательского голосования на выбор заключительной дисциплины. Оно проходило путём финансовых пожертвований.За время голосования организаторы собрали 152 095 долларов. Все деньги пойдут на благотворительность. Первое место заняла игра Ultimate Marvel vs. Capcom 3 с суммой в 71 690 долларов. Именно она войдёт в заключительный список дисциплин на Evolution. На втором месте оказалась Pokken Tournament. Она собрала 66 906 долларов.Чемпионат мира по файтингам пройдёт в Лас-Вегасе в арене Mandalay Bay с 14 по 16 июля. В список дисциплин вошли Street Fighter 5, Guilty Gear Xrd: Rev 2 на консоли PlayStation 4, Super Smash Bros. for Wii U, Super Smash. Bros Melee, Injustice 2, BlazBlue: Centralfiction, Tekken 7, King of Fighters XIV.Голосование за выбор последней игры проходило с 25 января по 8 февраля.