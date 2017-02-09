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Team Secret покинула плей-офф квалификации на DAC

9 февраля 2017, четверг. 20:15. Киберспорт
Team Secret завершила выступление в европейской квалификации на Dota 2 Asia Championships 2017. В первом матче нижней сетки команда Клемента «Puppey» Иванова уступила Cloud9 со счётом 1:2.

Ранее в плей-офф Team Secret проиграла Team Liquid. Эта встреча завершилась с результатом 0:2.

На групповом этапе Team Secret заняла вторую строчку. В матче за выход в плей-офф европейский коллектив обыграл Natus Vincere.

Cloud9 продолжит выступать в отборочном этапе DAC. 10 февраля команда сыграет против проигравшего серии B)ears-Team Liquid. В этом матче будет разыграна путёвка в гранд-финал квалификации.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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