The Alliance и Horde получили «инвайты» на D2CL Season 10

Команды The Alliance и Horde получили прямые приглашения на 10-й сезон лиги Dota 2 Champions League. Об этом сообщает портал Cybersport.ru.Всего в турнире примут участие 16 коллективов. Ранее «инвайты» получили команды Vega Squadron, Ninjas in Pyjamas, F.R.I.E.N.D.S, Team Spirit, Effect и Team Empire. В свою очередь Insane People, Comanche, GUS Gaming, EPG, Hive- и No Logic Gaming отобрались на чемпионат по итогам онлайн-квалификаций.Заключительная квалификация пройдёт с 11 по 12 февраля. Регистрация на неё открыта до 10 февраля.Напомним, что призовой фонд 10-го сезона D2CL составит $ 5 тыс.