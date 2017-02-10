Valve: следующий The International может пройти в другой стране

Гейб Ньюэлл и Эрик Джонсон провели пресс-конференцию, на которой рассказали о возможном влиянии недавнего указа Дональда Трампа о мигрантах на проведение чемпионата мира по Dota 2.По их словам, рассматривается возможность проведения The International за пределами США, поскольку получение американской визы может стать большой проблемой для игроков из ряда стран.27 января 2017 года Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд граждан семи стран. В список попали Сирия, Йемен, Ирак, Иран, Судан, Ливия и Сомали. В течение трёх месяцев жители этих мусульманских стран не смогут попасть в США на законных основаниях.