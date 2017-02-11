Team Liquid стала победителем европейской квалификации на DAC 2017

Team Liquid стала победителем европейской квалификации на турнир Dota 2 Asia Championships 2017. В гранд-финале команда обыграла B)ears со счётом 2:0.Таким образом, Team Liquid обеспечила себя квотой на LAN-финал соревнования. В это же время B)ears заняла второе место и лишилась возможность посетить турнир.Также стоит отметить, что на пути к финалу Team Liquid обыграла Team Secret, Cloud9 и Ninjas in Pyjamas.Dota 2 Asia Championships 2017 пройдёт с 28 марта по 4 апреля в Шанхае. Призовой фонд соревнования составляет $ 500 тыс.