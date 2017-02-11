Евгений «ugin» Ерофеев: французы? Не думаю, что они что-то сильно поменяли

Менеджер команды Natus Vincere по CS:GO Евгений «ugin» Ерофеев прокомментировал трансферную кампанию зарубежных команд.
«Насчет французов — не удивлён. Я уже сбился со счёта, сколько раз они делали решафлы между собой. Я не думаю, что они что-то сильно поменяли. Я рад возвращению старых Fnatic, так как у нас появилась возможность свести с ними старые счёты. Приход в SK felps’а, думаю, усилил их сейчас, но они были сильны и с fnx’ом — просто это хорошая команда, и костяк в ней держится. Насчёт того, что разница увеличится… не думаю. Сейчас многие команды показывают отличные результаты, и на последних нескольких турнирах мы видим, как на про-сцене практически нет постоянного фаворита. Я думаю, что, наоборот, сейчас много команд, которые будут активно бороться за чемпионство. Конкуренция растёт», — заявил Ерофеев в интервью командному сайту.
Ранее киберспортивный клуб Team EnVyUs продал трёх французов G2 Esports: Натана «NBK» Шмитта, Кенни «kennyS» Шраба и Дена «apEX» Мадесклера. Взамен руководство команды выкупило контракт Седрика «RpK» Гипуи. По неподтвержденным данным Адиль «ScreaM» Бенрильтом также продолжит карьеру в EnVyUs.