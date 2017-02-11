Роман Бабаев: надеюсь, Timon продолжит славную традицию армейского клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание киберфутболиста Андрея «Timon» Гурьева.
«Мы очень рады, что участвуем в этом проекте. На мой взгляд, для клуба это очень важное событие, даже историческое. Впервые мы осуществили такой трансфер — подписали киберфутболиста. Такого ещёё не было.
Нужно идти в ногу со временем. Мы знаем, насколько сейчас популярны компьютерные игры, в том числе футбольные симуляторы. Надеюсь, Timon продолжит славную традицию армейского клуба и добавит ещё один трофей, которого у нас пока ещё нет. Кибертрофей, так сказать. В целом это очень правильное начинание, объединяющее людей в зависимости от определенных интересов», — рассказал Бабаев в интервью порталу GameGuru.
10 февраля футбольный клуб ЦСКА заключил контракт с профессиональным игроком по FIFA. В 2016 году Гурьев стал чемпионом России. В 2017 он занял четвёртое место на чемпионате мира по версии ESWC.