Бобби Котик: сделка между Riot и MLBAM — очень важный шаг для киберспорта

Во время очередного заседания по доходам компании генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик отметил важность многомиллионной сделки между Riot Games и MLB Advanced Media для киберспорта. По мнению Котика, эта сделка является «важной вехой для киберспорта». В декабре телекомпания MLBAM приобрела права на трансляцию матчей по League of Legends. Начальная сумма сделки составила $ 50 млн.
«Я думаю, это очень важный шаг для киберспорта. Это открытие крупномасштабного вещания по киберспорту, и на самом деле это прекрасно демонстрирует насколько ценным может быть наш контент», — прокомментировал сделку Бобби Котик.
Также он обсудил перспективы Overwatch. По словам главы компании,Overwatch является «самой успешной интеллектуальной собственностью в истории организации». Также он отметил, что Activision Blizzard возлагает большие надежды на Overwatch League.
Напомним, что компания задекларировала доход в $ 6,61 млрд., что на 21 % больше, чем в 2015 году.