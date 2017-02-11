Activision Blizzard сократила около 200 сотрудников

Издательская компания Activision сократила 5 % сотрудников компании, сообщает kotaku.com. Изменения коснулись подразделений Infinity Ward и Beenox. Первая студия известна своей работой над Call of Duty: Infinity Warfare, а вторая занималась ремастерингом CoD: Modern Warfare.Стоит отметить, что не так давно исполнительный директор издательства Томас Типпл заявил, что продажи Infinity Warfare не оправдали ожиданий и компания рассматривает возможность возвращения серии Call of Duty к истокам.Напомним, что 10 февраля Activision Blizzard опубликовала финансовый отчёт за прошедший год. По его результатам игровой гигант заработал около $ 6,1 млрд.