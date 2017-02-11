Владелец IG планирует приобрести франшизу WCG

Владелец китайской киберспортивной организации Invictus Gaming Ван Сикон планирует приобрести бренд World Cyber Games, сообщается в журнале Caixin. Конкретных данных не имеется, однако известно, что переговоры о покупке WCG ведутся с Samsung с середины 2016 года.Аналогичное пожелание не так давно изъявляла китайская компания Alibaba Group. В итоге переговоры по сделке были прекращены, а организация создала собственный бренд World Electronic Sports Games.World Cyber Games была создана компанией Samsung в 2000 году как аналог олимпийских игр для геймеров. Компания проводила соревнования по самым разнообразным дисциплинам, в число которых входили и мобильные платформы. Последний турнир завершился в 2012 году, после чего было принято решение о закрытии.