MVP подписала третий состав по CS:GO

Южнокорейская организация MVP подписала третий состав по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает портал HLTV.org. В новый коллектив под названием MVP Academy вошли четыре новичка и бывший член MVP Project Ан «timon» Хо-Кон. Организация выбрала игроков путём проведения открытого двухнедельного отборочного тура. Первым турниром для новоиспечённой команды станет Korean VSL CS:GO League.
Помимо создания нового коллектива, организация также провела изменения в ростере MVP Project. После ухода из состава Ан «timon» Хо-Кона, MVP заключила контракт с бывшим игроком autocracy — Цян «kAyle» Су-Юн.
Состав MVP Project:
— Цон Янь «rindA» Джион
— Хен Пейо «XigN» Ли
— Су Ну «Argency» Кван
— Хи Сан «HSK» Ким
—Су-Юн «kAyle» Цян
Состав MVP Academy:
— Ки-Сук «sucke» Ким
— Це-Хайо «Huby» Им
— Син-Хяо «CoSa» Ким
— Хо-Кон «timon» Ан
— Су-Хён «terra» Цё