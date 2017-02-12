Йоаким «jkaem» Мюрбостад сыграет за FaZe на DreamHack Masters Las Vegas

Киберспортивная организация FaZe Clan утвердила состав по Counter-Strike: Global Offensive на турнир DreamHack Masters Las Vegas, который пройдёт с 15 по 19 февраля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает HLTV.org.
Никола «NiKo» Ковач, контракт которого 9 февраля был выкуплен FaZe у Mousesports, сыграет последний турнир за свою предыдущую команду именно в Лас-Вегасе. Из-за этого FaZe Clan придётся воспользоваться услугами своего запасного игрока Йоакима «jkaem» Мюрбостада. В составе он займёт место Филипа «aizy» Айструпа, который покинул команду и перешёл в North.
Состав FaZe Clan на DH Masters Las Vegas:
— Алекси «allu» Ялли;
— Финн «karrigan» Андерсен;
— Ховард «rain» Найгард;
— Фабьен «kioShiMa» Фье;
— Йоаким «jkaem» Мюрбостад.
На DreamHack Masters Las Vegas игроки FaZe попали в группу D, где сыграют Natus Vincere, Mousesports и Renegades. С результатами жеребьёвки группового этапа вы можете ознакомиться здесь. В Лас-Вегасе киберспортсмены разыграют $ 450 тыс.