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175 лет назад 2016
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Йоаким «jkaem» Мюрбостад сыграет за FaZe на DreamHack Masters Las Vegas

12 февраля 2017, воскресенье. 15:08. Киберспорт
Киберспортивная организация FaZe Clan утвердила состав по Counter-Strike: Global Offensive на турнир DreamHack Masters Las Vegas, который пройдёт с 15 по 19 февраля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает HLTV.org.

Никола «NiKo» Ковач, контракт которого 9 февраля был выкуплен FaZe у Mousesports, сыграет последний турнир за свою предыдущую команду именно в Лас-Вегасе. Из-за этого FaZe Clan придётся воспользоваться услугами своего запасного игрока Йоакима «jkaem» Мюрбостада. В составе он займёт место Филипа «aizy» Айструпа, который покинул команду и перешёл в North.

Состав FaZe Clan на DH Masters Las Vegas:

— Алекси «allu» Ялли;
— Финн «karrigan» Андерсен;
— Ховард «rain» Найгард;
— Фабьен «kioShiMa» Фье;
— Йоаким «jkaem» Мюрбостад.

На DreamHack Masters Las Vegas игроки FaZe попали в группу D, где сыграют Natus Vincere, Mousesports и Renegades. С результатами жеребьёвки группового этапа вы можете ознакомиться здесь. В Лас-Вегасе киберспортсмены разыграют $ 450 тыс.
Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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