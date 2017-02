v1lat придумал «идеальную, без каких-либо изъянов», систему инвайтов на мэйджор

В преддверии The Kiev Major комментатор студии RuHub в дисциплине Dota 2 придумал «идеальную, без каких-либо изъянов», систему инвайтов на мэйджор, а также рассказал, кто из действующих команд заслужил прямое приглашение в Киев.По его мнению, достижений OG, Digital Chaos, Evil Geniuses и Newbee достаточно для безоговорочных инвайтов.«А вот дальше сложнее. На пятый и, возможно, шестой инвайт имеются два претендента. Первые — это чемпионы The International 2016 Wings Gaming. Они проиграли у EG на China Top и в полуфинале у NewBee на ESL One Genting. Вторые — это Team Liquid. «Жидкие» выиграли всё, в чём участвовали после замены «Бульбы» на GH. Квалификации на StarLadder, DAC 2017 и выиграли DreamLeague, финалы которой состоялись прямо перед The Boston Major.Мы знаем, что Valve очень ценят LAN-достижения и готовы вообще закрывать глаза на онлайн, так что у Liquid остаётся только один козырь — DreamLeague. У Wings, правда, и такого нет, но у них есть фишка покруче — они TI6 выиграли и не меняли состав», — считает Волочай.Также комментатор предложил перераспределить слоты на региональных квалификациях.«Как вы знаете, начиная с киевского мэйджора квалификаций не четыре, а шесть. Европу поделили на собственно Европу и СНГ, Америку — на Северную и Южную. И как раз разделение последней на два региона даёт Valve очень крутую возможность сделать лучшие квалификации и лучший мэйджор в истории. И одной, и второй Америке надо дать по одному слоту с квалификаций!Почему по одному? А вы вспомните квалификации на Бостон! В американском регионе даже 10 команд не смогли найти, которые подходили бы под правила «ростер-лока», и через открытые отборочные туда отобрались парни из Prodota Gaming, которые в финале играли против «стака» комментаторов и аналитиков!Я очень сомневаюсь, что в Северной Америке сейчас можно найти 10 полноценных команд, которые смогут играть на квалификациях. Точно такой же расклад и в Южной Америке: там ещё сложнее, учитывая, что половина Перу в бане от Valve», — заключил он.The Kiev Major пройдёт с 20 по 23 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составит $ 3 млн.