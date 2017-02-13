Денис Глушаков: нормально отношусь к киберспорту

«В принципе нормально отношусь [к киберспорту], если это сделали как вид спорта. Да, там есть ребята, которые дома сидят и играют, думаю, у них есть стремление. С другой стороны, теперь много детей, которые будут больше играть в Sony Playstation, чем на улице», — рассказал Глушаков.
Он также выразил надежду, что киберфутболист не подведёт клуб на чемпионате РФПЛ по FIFA.
Сергей Никифоров подписал контракт со «Спартаком» в сентябре 2016 года. Сейчас игрок находится на сборах в Испании вместе с основной командой, где готовится к предстоящему чемпионату РФПЛ.