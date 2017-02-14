Биржевая стоимость CD Project выросла до $ 1,6 млрд

Рыночная стоимость польского игрового издательства CD Project превысила $ 1,6 млрд. Об этом сообщается на портале Neogaf.com. Таким образом, компания вошла в число 15 крупнейших польских предприятий. Рост компании за последние 5 лет составил 1200%.Одним из условий коммерческого успеха стал проект «Ведьмак 3: Дикая охота». В период с мая 2015 по март 2016 компания продала более 20 млн копий игры.Стоит отметить, что в августе 2016 года организация объявила о пересечении отметки в $ 1 млрд. Для сравнения: капитализация Konami составляет $ 5,8 млрд, а Activision Blizzard — $ 40,3 млрд.