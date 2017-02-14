Организаторы ECS назвали даты квалификаций третьего сезона

Организаторы турнира Esports Championship Series объявили даты проведения отборочного этапа третьего сезона. Две открытых квалификации пройдут 18-19 и 25-26 февраля соответственно. Две команды из каждого тура традиционно пройдут в следующий этап — Development League.Development League пройдёт с 28 февраля по 16 марта. Она определит два коллектива для участия в ECS Promotion, где уже ожидают аутсайдеры второго сезона. В европейском регионе это Virtus.pro и Fnatic, а в североамериканском — compLexity и Team SoloMid. Два финалиста Promotion пройдут в основной региональный этап соревнований.Всего в финальном региональном этапе примут участие 10 команд. Четыре коллектива из каждого региона отправятся в LAN-финал.