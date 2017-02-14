СМИ: клуб FaZe Clan купил боснийского киберспортсмена за $ 500 тыс.

Сумма трансфера Николы «NiKo» Ковача составила $ 500 тыс, что стало рекордной стоимостью за одного игрока в киберспорте. Об этом сообщает Dot Esports со ссылкой на анонимных источников, знакомых с ситуацией.
Ранее говорилось о трансферной стоимости соглашения в $ 1 млн. Руководство FaZe назвало цифру завышенной и не соответствующей реальности. Оно также подчеркнуло, что клуб намерен защищать профессиональную сцену от возникновения «мыльного пузыря».
Команда FaZe Clan выкупила контракт боснийца у mousesports. О заключении сделки объявили 9 февраля. Однако тренироваться с новым составом по Counter-Strike: Global Offensive он начнёт после чемпионата DreamHack Masters Las Vegas. Турнир пройдёт с 15 по 19 февраля.
Предыдущий рекорд принадлежал клубу Gamers 2 (сейчас G2 Esports). В сентябре 2015 года руководство команды заплатило Titan $ 160 тыс. за бельгийца Адиля «ScreaM» Бенрильтома.