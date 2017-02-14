Сигуэру Миямото: VR-технологии вызывают у меня беспокойство

Японский геймдизайнер Сигуэру Миямото, создавший Mario и The Legend of Zelda, высказал опасения касательно использования VR-гарнитур. В 2014 году Сигуэру уже давал интервью TIME по поводу технологий виртуальной реальности, в котором опасался выхода устройств. В связи со скорым выходом Nintendo Switch журналисты из TIME повторно пообщались с японским разработчиком и узнали, как изменилось мнение легендарного геймдизайнера.
«С точки зрения общения многие проблемы либо решены, либо решаются в текущий момент. Но когда я вижу, как люди играют в VR, это вызывает у меня некоторые беспокойство. Думаю, об этом забеспокоился бы любой родитель. Я думаю, нам предстоит ещё определить допустимое количество времяпровождения в виртуальной реальности», — прокомментировал ситуацию Сигуэро Миямото.
В начале февраля по данной теме также высказался президент Nintendo Тацуми Кимисима. По его мнению, разработчикам ещё только предстоит решить проблему комфорта при длительном использовании очков виртуальной реальности.