Яссин «Subroza» Тауфик: обвинения в читерстве — одна из причин ухода из CLG

Яссин «Subroza» Тауфик, бывший игрок CLG по CS:GO, в интервью для theScore esports рассказал, как на него повлияли обвинения в читерстве.
«До того как я стал профессиональным игроком, ходило много разговоров и обсуждений на эту же тему, но они меня не особо заботили. Я играл со своими друзьями, практически не получал денег, и за мной не следили тысячи людей. Мы с друзьями смеялись над этим, но проблемы вышли наружу, когда я стал играть профессионально.
Сначала это не слишком на меня влияло, но потом я стал каждый день читать все эти твиты, комментарии на Reddit (иногда даже на сабреддите нашей команды) и т. д., особенно когда эту тему поднимали люди вроде Ричарда Льюиса с огромной фанатской базой.
Я старался не думать об этом на тренировках и сфокусироваться на моей игре, но это было очень странное давление, с которым я никак не мог справиться. Я уже не чувствовал себя так, как раньше, когда я мог делать много фрагов и играть, как будто я самый уверенный в себе человек на сервере.
Со временем мне становилось всё хуже, и это одна из причин, по которой я решил расстаться с командой», — поделился киберспортсмен.
Яссин «Subroza» Тауфик покинул состав CLG 14 февраля. Игрок планирует взять небольшой отдых и продолжить участие в ESL Pro League со своей старой командой.