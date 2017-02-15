Виталий Мутко: популярность киберфутбола растёт с каждым днём

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высоко оценил развитие киберфутбола в России. Слова зампреда правительства приводятся в пресс-релизе Российской футбольной Премьер-Лиги.
«Популярность киберфутбола растёт с каждым днём. У нас уже есть профессионалы в этом спорте. Футбольные клубы активно используют огромный потенциал новых методов популяризации здорового образа жизни среди молодёжи», – заявил Виталий Мутко.
Первый в истории России Кубок Премьер-Лиги среди футбольных клубов пройдёт с 24 по 26 февраля в Уфе. Киберспортсмены, представляющие 16 клубов РФПЛ, примут участие в соревнованиях по FIFA 17. «Чемпионат» выступает информационным партнёром турнира.